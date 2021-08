Een bijzondere generatie, 18 jaar en vooral thuis les gehad, maar nu is het feest

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 527. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

We waren op een festival. Dat op zich is al zeker het vermelden waard; het voorlaatste festival waar ik was, is Parkpop 1981. Maar het draaide nu natuurlijk helemaal niet om mij en dat festival. Ik was daar samen met mijn vrouw en de twee kleintjes, omdat mijn oudste dochter het georganiseerd had met een groepje andere studenten en we mochten in een hoekje van het terrein met zeer veel, wat zeg ik, onnoemelijk veel trots kijken hoe ze dat gedaan hadden.

Het festival was onderdeel van de introductie van een paar duizend studenten in Leiden. Duizend van hen zaten verspreid over het park netjes aan tafels een biertje en een sinas te drinken. Op een immens podium deed een dj zijn ding, rook, lichtspel, dreunende bassen die door de hele wijk denderden. Maar er werd niet gedanst. Want dansen is nog taboe.

Dat ze hier met zijn allen bij elkaar waren, dat was eigenlijk al een wonder. Ik heb van redelijk dichtbij mogen volgen hoe het afgelopen jaar een heen en weer was van wat wel en vooral niet zou kunnen deze introductie. Ik heb wanhoop zien langskomen in mijn dochters apps, dan weer opluchting en vervolgens weer radeloosheid. Soms leek het of de hele introductie online zou plaatsvinden, zoals alles dit hopeloze coronajaar. Maar nu zaten ze hier dus toch maar, al die scholieren in een park: het wonder was geschied.

Ik denk dat ze dat ook wel beseften, die jongeren. Want ze vermaakten zich uitstekend, er werd gepraat en gelachen. Er heerste een heerlijke vrolijke sfeer. Het is een bijzondere generatie. 17-18 jaar oud zijn ze en een groot deel van het afgelopen jaar hebben ze thuis les gehad. In hun eindexamenjaar. Geen woeste examenfeesten voor de meesten, waarschijnlijk hebben ze ook de keuze voor hun studie vanuit de eigen woonkamer moeten maken, want toen mocht nog helemaal niks. Maar nu, nu mochten ze toch een beetje ruiken aan het echte, woeste studentenleven dat zich de komende jaren voor hen uitstrekte.

Ik was daarbij en behalve dat ik ontzettend trots was op wat mijn dochter en haar collega’s voor elkaar hadden gekregen, was ik ook echt blij voor al die bijna volwassen aankomende studenten. Ik hoop zo dat die hele shit voor hen nu voorbij is.

