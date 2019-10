Een hele was in 37 minuten, ongelooflijk die machines in de wasserette

Door een kapotte wasmachine had ik een zuinigheidsgebod afgekondigd. Alleen echt vieze kleren mochten op de hoop. Een was-interbellum van tien dagen - de nieuwe machine liet even op zich wachten - dat moesten we aankunnen, vond ik. Tot Jongste Dochter kwam melden dat ze haar onderbroek al drie dagen aan had, wegens gebrek aan een schone. In al mijn huishoudelijkheid leek het me toen toch beter een noodbezoek aan een wasserette in te lassen.