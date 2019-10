Een kindje met Nieuwe Liefde is al helemaal vijf stappen te ver

Opinie Tijd is rijp voor statiegeld op blikjes frisdrank/bier

16:25 Jaarlijks belanden 100 tot 150 miljoen blikjes op straat. Hoog tijd om nu eindelijk eens statiegeld in te voeren, vindt Rob Buurman‎, directeur van Recycling Netwerk Bene. Er was in 2001 al een Kamermeerderheid. 'Maar het is nog geen gelopen zaak'.