Een kop vol met zorgen, we gaan een lange winter in

Dat je heel lang zit te staren naar de bevestiging in je mail van de bestelling die je net hebt gedaan bij StofzuigerzakkenXL.nl. 15 zakken voor 16,90 euro. Inclusief gratis stoffilter. Hebt u dat ook wel eens dezer dagen?

Ik zat op mijn bank, de kinderen lagen op bed, het dreinen dat ze er weer uit wilden was gestopt, naast me schreeuwden drie boeken om uitgelezen te worden. Maar ik zat daar maar met m’n mobiel in mijn hand te staren naar mijn laatste aankoop. Al vier maanden zit ik om de zaterdag op een bankje voor de deur die volle stofzak uit te pluizen, een vuilniszak in.

Mondkapje op (zo komen ze nog eens van pas), omdat we weer eens een stofzuiger in huis hadden gehaald waarvan de zakken niet meer te krijgen zijn bij AH. Dat is een truc hoor. Van die stofzuigerfabrikanten. Ik ben inmiddels vaker van stofzuiger gewisseld omdat er geen passende zakken te krijgen zijn dan dat die dingen ermee ophielden. Nu had ik eindelijk doorgepakt. Er kwam een eind aan het uitpluizen. Alhoewel ik daar dus, op mijn bankje, niet mee bezig was. Ik zat niet mijn historische overwinning op de stofzuigerfabrikanten van de wereld te vieren.

Ik staarde maar wat naar die mail. XL, stoffilter, de letters dansten voor mijn ogen. Ik was gewoon op. Dat was alles. Het was de week waarin we weer terug ons huis in werden gestuurd. Er moest zoveel geregeld, op werk, thuis. Zorgen over de grote kinderen, of ze het weer maanden zouden redden op hun kamertjes. Zorgen over het eigen gezin, het breekbaarste element daarin, de man die hier nu zit te tikken. Ik had geen medelijden met die man hoor, wel een beetje zorgen over zijn broze gezondheid.

Zorgen ook over de collega’s die weer terug hun hok in moeten, net gewend aan meer vrijheid. We hebben niet allemaal een gezellig gezinnetje dat dan misschien de boel wel gecompliceerd maakt, maar tegelijk ook een warme habitat is. Naast teleurstelling hoorde je bij hen ook opstandigheid. Niet weer, he. En je voelde hun behoefte om te zoeken waar de nieuwe regels nog ruimte laten om eruit te breken. Begrijpelijk, maar gevaarlijk. Nou ja. Die gedachten zwierven tussen de stofzuigerzakken in mijn hoofd. En ik besloot maar een biertje open te trekken en op ons allemaal te proosten. We gaan een lange winter in. Houd vol, houd moed. Blijf gezond.