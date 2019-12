Eerlijke prijs voor vlees, dat is pure milieuwinst

Rijke landen met een vleesconsumptie die hoger is dan in de gezondheidsrichtlijnen staat, moeten het voortouw nemen om die te verlagen. Het door LTO Nederland gesteunde Klimaatakkoord vraagt om 40 procent minder vleesconsumptie. Bijna 70 procent van de Nederlanders accepteert een hogere vleesprijs ten gunste van het milieu. De beste vertaling van deze wens is om die meerkosten via een Fonds Eerlijke Voedselprijs terug te geven aan bevolking en boeren. Burgers krijgen invloed op de besteding. De maatschappelijke kosten per 100 gram kip, varkens- en rundvlees bedragen respectievelijk 0,20, 0,45 en 0,57 eurocent. Die kosten worden veroorzaakt door broeikasgassen, fijnstof, stikstof, verlies van biodiversiteit en dierziekten.