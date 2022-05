Er is niets geleerd van de lessen van Pim Fortuyn

Het is vandaag twintig jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord en dat ik als zijn chauffeur achter dader Volkert van der Graaf aanging. Een voor mij traumatische gebeurtenis.

Het doet mij veel verdriet dat er weinig terecht gekomen is van zijn erfenis. Sterker, we lijken terug bij af. Het terugdringen van immigratie, kritiek op de islam, opvang van vluchtelingen die beter in de eigen regio kan dan in Nederland, einde aan gezinshereniging, de handen aan het bed, meer blauw op straat, geen hoofddoekjes in overheidsorganisaties, strengere controle op uitkeringsfraude, het opzeggen van het vluchtelingenverdrag, kleinschalige scholen. Het waren standpunten die destijds een politicus onwaardig werden gevonden.

Quote Laten we stoppen met het trekken van de racisme- en discrimina­tie­kaart Opruier werd Pim genoemd, irreële populist. VVD’er Gerrit Zalm noemde Fortuyn een gevaarlijke man die het volk bedriegt door te suggereren dat er simpele oplossingen zijn voor ingewikkelde problemen. Toenmalig VVD-leider Hans Dijkstal vergeleek Pim met Berlusconi. Feller was de PvdA, aartsvijand van Fortuyn. Minister Pronk zette Pim weg als rattenvanger van Hamelen. Premier Kok (ook PvdA) verweet Fortuyn dat hij haat en onverdraagzaamheid zaaide. Een politicus die uit het niets kwam, plots de opiniepeilingen en het politiek debat domineerde, werd weggezet als extreemrechts. En precies dat doen de linkse partijen weer.

Zorgen over de ongebreidelde bevolkingsgroei worden stelselmatig geframed als racistisch en discriminerend. Ik wens iedereen wat weerbaarheid zodat we kunnen debatteren over een serieus probleem: de gevolgen van de bevolkingsgroei. Door polarisatie wordt het debat doodgeslagen. Een gemiste kans, want de bevolkingsgroei is een onderwerp dat we moeten oppakken. Als immigratie blijft aanhouden zoals nu, dan wonen hier in 2070 mogelijk 22,5 miljoen mensen.

Dat heeft grote gevolgen op de al overspannen woningmarkt, de al onder druk staande verzorgingsstaat en de afbrokkelende sociale cohesie. De bevolkingsgroei trekt een zware wissel op agenten, zorgpersoneel en leraren, cruciale beroepen waaraan al een groot tekort is. Behalve dat er geen beleid is inzake bevolkingsgroei, wil de EU de arbeidsmigratie uit Marokko, Tunesië en Egypte bevorderen. Dat is niet in het belang van Nederland. Het gaat ons meer kosten dan het oplevert. Nog meer mensen uit Noord-Afrika halen, terwijl volgens het CBS de werkloosheid onder hen erg groot is.

De EU slaat de plank mis. De elite heeft lak aan de wil van het volk en gaat een referendum over bevolkingsgroei uit de weg. Een petitie van mijn partij die om immigratiebeperking vraagt, schiet echter door het plafond. Terwijl de bevolkingsgroei Nederland ontwricht, staat er geen letter over in het regeerakkoord. Dat is een verwijtbaar gebrek aan daadkracht. Laten we daarom stoppen met het almaar trekken van de racisme- en discriminatiekaart en een open, constructief debat voeren.

Dat doet recht aan de Pims erfenis. Hij werd verguisd, bedreigd, gedemoniseerd en uiteindelijk vermoord op het mediapark in Hilversum. Laat dat niet voor niets zijn geweest.

Hans Smolders is lid van de Tweede Kamer voor BVN/Groep Van Haga.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.