Ik heb er zolang over gezeurd, ik moet u nu ook maar even vertellen dat het is gelukt. Ik heb mijn QR-code. Binnenin me juichte het. Lichte schaamte kwam daar overigens direct overheen. Hele volksstammen willen ’m niet, haten ’m zelfs. En er is objectief geen enkele reden om blij te zijn dat ik ‘besta’ middels een gedigitaliseerde zwart-witcode. Maar het is nou eenmaal zo.

De assistente van de huisarts belde. We kennen elkaar al zo goed, dat we op voornaam-niveau zijn. We uën nog wel steeds. Hadden veel telefonisch contact de afgelopen weken. Dan belde zij: ‘Hebt u hem nou al binnen?’ Ik: ‘Nee, vanochtend nog geprobeerd. Niets.’ Of ik draaide na de ochtendvergadering van m’n werk maar weer eens haar nummer: ‘Er is zeker nog niets veranderd?’ ‘Nee, we weten niet waar het aan ligt.’

Ze konden ’m niet vinden, niet versturen; hele teamvergaderingen hebben ze eraan gewijd. Ik stuurde zelf mailtjes door van lezers die oplossingen wisten: computerklokken gelijkzetten, de corona-check app weggooien en opnieuw laden (vier keer gedaan), het RIVM kapotbellen (vanaf gezien). Niets werkte. Ik geloof overigens dat zij meer met hun handen in het haar zaten dan ik. Honderden ingeënten konden ze netjes hun QR-code sturen. Bij drie patiënten lukte het niet. Daar was ik er een van. Ik voelde me bijna uitverkoren. En tot mijn eigen verrassing bleef ik er zeer relaxed onder; zwaaide wekenlang ijzerenheinig met mijn gele boekje bij de koffiewinkel. Scheelt misschien dat ik op veel andere QR-gevoelige plaatsen niet kwam. Maar goed, dat kan vanaf nu. Want ze hebben me een QR-code gemaild. Die kon ik uitprinten, waarmee bewezen was dat ik mijn tweede vaccinatie heb gekregen. Ik wist ’m zelfs op mijn telefoon te zetten en heb hem al drie keer tevoorschijn getoverd. En weer weg. En weer terug. Toen moest ik mezelf dwingen te stoppen. Zou toch typisch mijn pech zijn om ’m per ongeluk te vernietigen.

Nou ja, het lucht op. Voelt daadwerkelijk als een bevrijding. Wat ik jammer vind, dat zal ik ook weer niet verhullen. Omdat het betekent dat we echt in zo’n samenleving zitten waartoe je met een QR-code toegang hebt. Maar meer nog, merk ik nu, zie ik het als een afsluiting van het hoofdstuk corona in mijn leven.