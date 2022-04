Er liggen drie aangiftes tegen de ‘knuffelmarokkaan’ maar daarmee is de kous nog niet af

ColumnJournalist Debby Gerritsen duikt in de actualiteit en schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Ali B, de rapper met de inmiddels zeer bedenkelijke bijnaam ‘knuffelmarokkaan’ moet zich komende maand melden op het politiebureau. Er liggen twee aangiftes van verkrachting en een aangifte van aanranding te wachten op de leipe mocro-flavour. Maar daarmee is de kous nog niet af. Ook zangeres Ellen ten Damme beschuldigt Ali B van grensoverschrijdend gedrag en kwam vorige week na jarenlange stilte met haar verhaal naar buiten. Om de vrouwen die al aangifte hebben gedaan te steunen, en als voorbeeld voor slachtoffers die zich nog niet hebben durven melden.

Quote Zij hadden zelfs, na wat Ali een ‘onschuldi­ge flirt’ noemt, nog een ‘kwetsbaar’ liedje opgenomen. Alsof dat niet zou kunnen na een aanranding of erger

Er volgde een sterk staaltje victim blaming vanaf het strand in Dubai waar de rapper zich verschanst. Bij Ali B staat al maanden hetzelfde afgezaagde liedje op repeat: ik heb niks gedaan, alle slachtoffers liegen. En Ellen ten Damme in het bijzonder. Zij hadden zelfs, na wat Ali een ‘onschuldige flirt’ noemt, nog een ‘kwetsbaar’ liedje opgenomen. Alsof dat niet zou kunnen na een aanranding of erger. Bovendien stuurden ze elkaar nog wel eens ‘lieve berichtjes’ en mocht Ali zelfs naar Ellens show in Carré komen. Als hij zo’n lul was geweest dan had ze dat nooit toegestaan, las ik in zijn verklaring. ‘Oh man. Wat heb je het dan níét begrepen!’ riep ik kwaad richting mijn tafelgenoot die mij vragend aankeek. Het bleef stil. Ook hij snapte het niet.

Er zijn meerdere redenen waarom een slachtoffer na een aanranding of verkrachting nog contact heeft met de dader. Vergeet niet dat in ruim 80 procent van de gevallen de dader een bekende is van het slachtoffer. Een vriend, oom, vader, buurman of, zoals bij Ellen, een collega. Daarnaast beseft het slachtoffer vaak niet meteen wat er precies is gebeurd. Je bent een tijd gigantisch in de war. Voelt schaamte, schuld en veel angst voor de gevolgen als je je mond opentrekt. Die zijn vaak niet te overzien. Want hoe reageert de familie op een handtastelijke oom? Of een vriendengroep op een vriend met verkeerde intenties? Of de producent van een populaire tv-show op ranzige berichten van een bekende muzikant?

Aangifte doen heeft enorme impact op jezelf en je omgeving, en levert vaak bar weinig op. Mits je sporen van geweld kan laten zien, is het jouw woord tegen het zijne - ‘het was een onschuldige flirt’ - en is kans op veroordeling door justitie verdomde klein. Wat zijn de alternatieven? Je zou, als je sterk in de schoenen staat, de dader zelf kunnen confronteren. Met alle risico’s van dien - van agressie tot smaad. Maar het zijn allemaal geen aantrekkelijke opties. En dus kiezen helaas veel slachtoffers ervoor om een trauma diep weg te stoppen en door te gaan met het leven, met de dader soms dicht in de buurt. Voor Ellen ten Damme, die Ali B haar hele professionele leven zou tegenkomen én een leven in de schijnwerpers heeft, moet dat een taaie keuze zijn geweest. Het vergt dan ook enorm veel moed om na zoveel jaren toch naar buiten te treden. Dat doe je écht niet voor je lol. En het laatste wat je daarbij kan gebruiken, is een portie onversneden victim blaming.

