Er spelen onbewust racistische redenen mee waarom we zo behulpzaam zijn

We slaan massaal de handen ineen voor Oekraïners die hun land moeten ontvluchten. Mooi, maar ook een beetje wrang. Want bij eerdere vluchtelingenstromen stonden veel minder mensen klaar om te helpen. Hoe komt dat? ,,Ik weet dat iedereen daar heel boos over wordt als ik dat hardop zeg, maar het is makkelijker je te verplaatsen in mensen die op je lijken.”

De behoefte om de Oekraïense bevolking te helpen is gigantisch. Er worden veel initiatieven opgezet, maar hoe help je nu het best? ,,Spullen inzamelen is echt alleen maar goed in afstemming met een hulporganisatie. Al het andere: niet doen”, zegt Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in een nieuwe aflevering Zij zegt.

Ook de bereidwilligheid om vluchtelingen op te vangen is enorm groot. Zelf speelde ik ook met die gedachte. En ondanks dat mijn drang om te helpen uit een goed hart komt, schuurde dat ook een beetje. Waarom voelde ik dit nu zo sterk, terwijl al jaren wordt gevochten in Jemen, Congo, Afghanistan en Syrië? Hoe kan het dat wij massaal op vakantie gaan naar landen als Griekenland en Italië terwijl wij weten dat daar oorlogsvluchtelingen in kampen onder mensonterende omstandigheden proberen te overleven? Kortom, waarom raakt de ene ramp ons meer dan de ander?

Om verschillende redenen. ,,Deze oorlog kwam als een schok en is vergelijkbaar met een natuurramp. Mensen voelen makkelijker sentiment bij een grote ramp dan bij een oorlog waarbij het vaak een beetje vaag blijft wie begonnen is. Terwijl, bij een ramp weet je het gewoon: daar kan niemand iets aan doen.” Het gegeven dat de oorlog dichtbij huis is speelt ook een rol. ,,Ik weet dat iedereen daar heel boos over wordt als ik dat hardop zeg, maar het is makkelijker je te verplaatsen in mensen die op je lijken”, zegt Hilhorst. Er spelen dus onbewust racistische motieven mee, maar dat zijn niet de enige redenen dat we nu zo behulpzaam zijn. Welke oorzaken nog meer spelen, en hoe we Oekraïners nu het best helpen, hoor je in een nieuwe aflevering van Zij zegt. Luister mee en reageer!

