Eten halen bij boeren? Dat is mijn moeder destijds slecht bekomen

Mischa Bouwer, bestuurslid van Defense for Farmers en nertsenfokker in Laag Soeren, zegt dat de bevolking bij het volgende protest 'maar naar de boeren moet komen om hun spullen te halen, net als vroeger'.

Wat de hongerende bevolking met een net vergaste nerts moet is één vraag. De tweede vraag is wat die bevolking mee moet nemen om de boeren te gerieven. In de winter van 1945 raakte mijn toen 24-jarige moeder op haar tocht van Den Haag naar Drenthe haar tafelzilver, de inhoud van de linnenkast en bijna haar eerbaarheid kwijt. Er waren natuurlijk ook goede boeren. Maar de indruk die ze toen bij menige hongerlijder achterlieten was niet veel beter dan die van de bezetter. 'Grof, inhalig en machtsbelust', waren mijn moeders woorden. Die indruk wekken ze nu weer. Dat met name een nertsenfokker zich naar voren dringt, iemand die op industriële schaal dieren fokt met als doel geld te verdienen aan hun dood, doet weinig goed aan het beeld van de nobele landbouwer.