EU, verhoog het kapitaal van de Investeringsbank

Reacties op kassabon Albert Heijn: ‘Ik controleer altijd mijn kassabon, AH spant de kroon met fouten’

'Iedere maand sta ik wel een keer bij de klantenservice van AH, ik krijg natuurlijk 'netjes' mijn teveel betaalde geld terug. Overigens, zoals door AH beweerd wordt, dan een product gratis meekrijgen heb ik vooralsnog niet meegemaakt en is hopelijk ook niet meer nodig' en 'Vooral VVD-mastodont Jorritsma voerde een show op waarin vooral haar gegoochel met woorden moest verhullen dat ze opzichtig leek te jokkebrokken': dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 5 juli verschenen.