Europese Commissie is blind voor migratiecrisis

Reacties op gasheffing onderne­mers: ‘Er komt geen einde aan de idiote plannen van Rob Jetten’

‘Vanuit een dwaze ideologie en niet gehinderd door enige economische kennis wordt nu weer een extra belasting op gas ingevoerd voor ondernemers. Dat die ondernemers voorlopig helemaal geen alternatief hebben, doet er niet toe’ en ‘Het gevolg van zijn dadendrang, aldus Wiersma. Dadendrang? Wilde hij punten scoren ten koste van zijn medewerkers? Hij zegt nu sorry. Naar mijn mening is sorry zeggen niet voldoende. Een minister met deze portefeuille moet te allen tijde het goede voorbeeld geven’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 25 mei verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.