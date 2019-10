Examenleerling is gebaat bij kleiner vakkenpakket

Het IQ is bepaald door je dna en slechts beperkt veranderlijk, terwijl je inzet wel substantieel verbeterd kan worden. Ik heb gemerkt dat we hieraan vrijwel nooit aandacht besteden op school. De docenten zeggen dat je hogere punten haalt als je jezelf voorbereidt. Ze zeggen niet hóé je jezelf zover krijgt om harder te werken. De slagingspercentages lijden eronder. Scholen moeten hun leerlingen laten weten hoe ze hun inzet kunnen vergroten, willen ze tienduizenden studiejaren per jaar besparen. Als je rondkijkt in de klas, zie je veel ongeïnteresseerde blikken. Het moet toch leuk zijn om te leren? Waarom kunnen de scholen dit niet bereiken?

Daarom is het bij onze overzeese buren anders geregeld. In de laatste twee jaar in het voortgezet onderwijs kiest iedere leerling in het Verenigd Koninkrijk drie tot vier vakken. Dit is een jaar later dan de profielkeuze bij ons, omdat de leerlingen op dat moment beter weten welke richting ze op willen na de middelbare school. Daar verdiepen de leerlingen zich in de gekozen vakken meer dan wij in Nederland doen. Vaak hebben ze zelfs twee docenten per vak, die nét wat andere onderwerpen behandelen en nét wat anders lesgeven. De leerlingen hebben natuurlijk de vakken gekozen die ze het leukst, het nuttigst en het interessantst vinden. De slagingspercentages liggen hoger: rond de 98 procent slaagt op het hoogste niveau voor zijn eindexamen, terwijl in Nederland jaarlijks rond de 10 procent zakt op het vwo. Verder verschilt het onderwijs weinig met het Nederlandse.