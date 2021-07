Feestende jongeren zorgwekkend? Overheid met te veel macht vind ik veel beangstigender

De Britten vierden vorige week Freedom Day, het einde van alle coronamaatregelen. Het journaal bracht feestende jongeren in beeld, gevolgd door een onheilspellende opmerking over oplopende besmettingscijfers: 50.000, een van de hoogste aantallen nieuwe infecties ter wereld. Afgetopt met een amateuristisch filmpje van Boris Johnson die het volk vanuit quarantaine toespraak. Een premier die eruitziet als een clown, en zich negen van de tien keer ook zo gedraagt. De boodschap was duidelijk: bij ons loopt het niet lekker, maar die Britten zijn nog veel stommer bezig.