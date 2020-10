'Finkers' ligt hier op het leestafeltje, natuurlijk

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 28. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Je hebt twee soorten Nederlanders. Zij die om welke reden dan ook hun geboortegrond nooit hebben verlaten, er naar school zijn gegaan, hebben liefgehad, misschien zijn getrouwd en ook wel weer gescheiden, die er kinderen hebben gekregen of niet, oud zijn geworden. En dan heb je de anderen, tot wie ik behoor. Zij die op jonge leeftijd naar elders zijn getrokken, was het om werk, de liefde achterna of zomaar per ongeluk.

De geboortegronders hebben het gelijk van de vanzelfsprekendheid. Zij zijn van de streek en dragen dat stempel met trots. Of het nou Rotterdam is of De Peel, de Veluwe, het Westland of Twente. Als herkomst een wedstrijd is, zijn zij altijd in het voordeel.

Maar zij die hun geboortegrond nooit hebben verlaten missen één ding dat vertrekkers als ik koesteren. Het prettig weemakende gevoel dat de Engelsen zo mooi omschrijven als 'homecoming' en wat je wel kunt vertalen als 'thuiskomen' maar daarmee misschien toch net te beperkt is.

Nu we een paar dagen op coronavakantie in Twente zijn, is het er weer. We logeren in een stukje van een boerderij, de verbouwde deel. De kinderen crossen met skelters over het erf, wij kijken vanaf onze buitenstoelen glimlachend toe. 12 graden is het, maar dat is nu kennelijk niet te koud om buiten een boek te lezen, terwijl de eikels knallen op het dak van de auto. Verder doen we niet veel, we bezoeken een buitenplaats, doen een spelletje, wandelen in het bos. Alle horeca is natuurlijk dicht. Je kunt geen kopje koffie kopen, we bakken 's avonds zelf de pannenkoeken. Maar het is genoeg.

En het is niet die boerderij, want ik ben een stadsjongen. Het is ook niet dat de mist hier tussen de bomen heel anders optrekt dan in de rest van Nederland. Zelfs niet dat het verzameld werk van Herman Finkers hier als vanzelfsprekend op het leestafeltje ligt. Noch is het omdat in alle cafés Grolsch geschonken wordt (nu niet natuurlijk) en de mensen de laatste lettergrepen van hun woorden inslikken en van alle o's ao's maken.

Het is wel dat alles bij elkaar: de mist, Finkers, Grolsch, het knauwen en het besef dat we dezelfde grond gedeeld hebben. Iets dat meer is dan de som der delen verbindt ons. Ik hoef niet terug naar hier. Maar ik voel wel: 'Hier kom ik vandaan. Hier bin ik tuus.'