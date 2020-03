Frank zit in quarantaine: ‘Het lijkt of op veel plekken de ‘wie-gaat-het-pakken-vraag’ helemaal niet leeft’

We leven in geschiedenis. Het is angstaanjagend, verdrietig, ingewikkeld, maar soms ook gewoon gezellig omdat we gedwongen worden de intimiteit van onze dierbaren op te zoeken. Maar het momentum is er. En toch lijkt niet iedereen dat te beseffen.



Ik liep gisteravond laat mijn heimelijke rondje op straat, langs de kade en terug, en in een van de huizen aan de overkant van het water vond gewoon een feestje plaats. Lekker lallen met z’n allen op het balkon. Vrienden in Utrecht, die zich ook verschuilen, zien de pleintjes vol met spelende kinderen. Kennissen elders in het land spreken van verregaande onbezorgdheid in hun omgeving of al een stadium verder: ‘We krijgen het toch wel.’ Daar is gewoon contact, in supermarkten, op schoolpleinen en op kantoor. Lezen die mensen geen kranten? Kijken ze de journaals niet? ‘Het virus klopt niet aan de deur’, citeer ik een bezorgd Italiaans medicus. ‘Wij brengen het zelf rond. Door erop uit te gaan. Door contact. Mijd het.’