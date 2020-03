Frank zit in quarantaine: 'Hoe maak ik mijn humeur coronaproof?’

Tussen alle ellendige berichten zit soms nieuws waar ik om moet lachen. Zo kwam mijn vrouw thuis van het boodschappen doen met zeven foto’s van producten die we duidelijk met z’n allen eigenlijk heel vies vinden. Een leeg schap groente, maar zoveel voorverpakte zuurkool als je maar wilt. Alle pasta was op, behalve de lasagnebladen met spinaziesmaak. Alle rijst, couscous en linzen weg, maar midden in de lege schappen lagen tientallen zakjes ‘sojastukjes’. Het wc-papier is natuurlijk al dagen problematisch, maar natte doekjes met shea butter laten we liggen. Afbakbroodjes zijn zo populair dat alles op was, behalve de scones met rozijnen. Afbakscones met rozijnen, de rijensluiter van de Nederlandse deegproducten. Nee, wereldschokkend is dit allemaal niet, maar op dagen dat heel veel dat wél is, vond ik dit welkome afleiding.