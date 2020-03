Frank zit in quarantaine: ‘Ik vind eerlijk gezegd dat we ons er wonderwel doorheen slaan’

Sjoerd Mossou ‘Het meningen­cir­cus dreigt failliet te raken in deze crisis’

21 maart AD Sportwereld-journalist Sjoerd Mossou zit thuis in deze voetballoze, verwarrende weken. Hoe kijkt hij, op de dag dat de lente begint, naar de coronacrisis? ,,De wereld is bizar en beangstigend nu, raar en beklemmend, verdrietig en verwarrend, maar op een gekke manier biedt de coronacrisis ook rust en berusting. Een vredig soort kalmte in tijden van paniek.’’