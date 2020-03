Frank zit in quarantaine: ‘Thuisonderwijs combineren met ons eigen werk blijft grootste uitdaging’

Het kalk spatte vanochtend van het plafond van mijn werkkamertje. Bleek dat een verdieping boven me de ochtendgym aan de gang was. Twee kleuters en hun moeder. Respect. ‘Ga zitten en spring weer op, tien keer!’ En daar ging het weer. Het thuisonderwijs combineren met ons eigen werk is nog steeds de grootste uitdaging hier in huis, al beginnen we nieuwe rituelen te ontwikkelen. De 7-jarige zit achter een eigen tafeltje in de kamer met gespitste aandacht haar dictee te doen. De kleine evenwel is al na drie minuten klaar met haar via mail binnengekomen ochtendtaak. ‘En nu, mama, en nu?’ Mama dacht dat ze er nog wel wat werkmail bij kon doen, dus mama wordt langzaam een beetje opgedraaid. Vooral omdat zij juf speelt, want papa heeft in de ochtend alle hangout-vergaderingen. Dat is de afspraak. Al wordt er dan ook weer gehangout en is mijn telefoon dezer dagen nooit stil, en moet ze deze column nog redigeren/censureren.