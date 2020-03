Frank zit in quarantaine: We gooien er wel een paar vitaminepilletjes in

Nooit gedacht, deze scene. Dat mijn vrouw terugkomt van de Albert Hein en ik bijna gespannen vraag: wat heb je kunnen krijgen? Want de hamsteraars hebben een beetje gelijk gekregen. Of afgedwongen, het is maar hoe je het ziet. In ieder geval, nu de supers problemen hebben met de bevoorrading en aan afgedwongen social distancing doen, moeten we maar afwachten wat er in de schappen ligt. Vanmorgen was alles er, trouwens. Gewoon alles. Respect voor de vakkenvullers en de hele voedselketen. Op andere dagen is er geen verse groente in de ochtend en zijn de deegwaren op in de middag. Dat vinden we al best gewoon.