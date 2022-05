Geef huishoudens meer gemak bij ophalen vuil

Toch blijft dit lastig: niemand wil dagenlang met een vieze, overvolle afvalzak in huis zitten en als je belt voor een volle container is het maar de vraag of er mankracht genoeg is om er iets mee te doen. Ik denk dat er niet maar één oplossing is om zwerfafval aan te pakken. Het is een combinatie tussen eigen verantwoordelijkheid nemen, gemakkelijke faciliteiten en toezicht.



De oplossing begint bij jezelf. We gooien onbewust behoorlijk veel weg en als we dit kunnen reduceren, zijn ook minder tripjes naar de afvalcontainer nodig. Denk bijvoorbeeld aan eigen tassen meenemen naar de supermarkt of je lunch in een broodtrommel doen in plaats van plastic zakjes. Vuilniszakken zullen hierdoor minder snel vol raken, waardoor je deze ook minder snel hoeft weg te brengen.