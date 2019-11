Geen fatsoenlijk mens durft nu nog te zeggen dat ze hun Piet liever zwart zien

Het komt niet vaak voor dat er zoveel speelt dat ik niet kan kiezen waarover ik zal schrijven. We hebben een Engelse prins die zeer waarschijnlijk minderjarige meisjes heeft misbruikt in de seksvilla van zijn beste vriend Jeffrey Epstein. Hij zal nooit de binnenkant van een gevangenis zien vanwege zijn koninklijke privileges. Om over de betrokkenheid van voormalig president en echtgenoot van voormalig presidentskandidate Hillary Clinton nog maar te zwijgen. Waarbij niet zijn daden besproken worden, maar het feit dat hij zich liet interviewen. Ik zie nog niemand bij Buckingham Palace of de villa van de Clintons lock him up schreeuwen.