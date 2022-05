Geen kwaad woord over Johnny Depp, of je krijgt te maken met een roedel hondsdolle fans

Natuurlijk kennen we de bittere conclusie dat sociale media het allerslechtste in mensen naar boven haalt - een reactie vanuit de onderbuik is zo geschreven. Bovendien bestaan er in onze parallelle digitale wereld maar twee smaken waaruit je kan kiezen: je ben voor óf tegen. Maar nog belangrijker is het gegeven dat we onze helden niet graag zien vallen. We dichten ze nou eenmaal zelf een heldenstatus toe en zullen er alles aan doen om dat beeld in stand te houden. Uit puur zelfbehoud, omdat we ons lot er (soms letterlijk) aan verbinden. Precies zoals Heard in haar artikel schreef: ‘Imagine a powerful man as a ship, like the Titanic. That ship is a huge enterprise. When it strikes an iceberg, there are a lot of people on board desperate to patch up holes — not because they believe in or even care about the ship, but because their own fates depend on the enterprise’.