Geen plek meer in privémuseumpje dus geleefd boekje belandde bij mij

Misschien wilt u vandaag gewoon even een mooi verhaal horen. Ik wil het u in ieder geval graag vertellen. ’t Is ook wel een beetje corona, want zonder dat was het nooit tot me gekomen. Ik schreef enige weken geleden een stukje over mijn liefde voor Baedeker’s, in mooi rood linnen gebonden oud-Duitse reisgidsen. Voor aan huis gebonden toeristen als ik zijn ze een leuke manier om er even uit te breken.

Ik kreeg daarop een brief van een meneer uit Limburg, die al jaren zo’n Baedeker’s in een privémuseumpje in zijn huis had liggen. Er zit dan ook een mooi verhaal achter. Hij had het boekje gekregen van zijn vader. Die was samen met zijn broer in de Tweede Wereldoorlog te werk gesteld in Tsjechië. Toen die twee jongens op zeker moment naar Nederland terug mochten, kregen ze dit boekje van een Duitse soldaat in handen gedrukt, met de woorden: ‘Dit zul je kunnen gebruiken op weg naar huis.’

Baedeker’s Deutschland (in einem bande), gedrukt in 1909, dat was het boekje. In tegenstelling tot de meeste van deze oude reisgidsen die je op de kop kunt tikken, en waarvan dan meestal wordt vermeld dat ze nog in min of meer perfecte staat zijn, is deze juist goed gebruikt. Het linnen heeft losgelaten bij de kanten, de dundrukblaadjes zijn af en toe gevouwen, enkele van de uitvouwkaartjes ingescheurd, een enkele weer geplakt.

Die meneer uit Limburg had geen plek meer voor een privémuseumpje. Hij is kleiner gaan wonen. De Baedeker’s was in een la beland. Of ik het boek wilde hebben en een mooie plek in mijn boekenkast wilde geven? Wat denkt u? Het staat nu op een ereplekje in mijn bescheiden verzameling. Nee, da’s niet waar, het ligt alweer op mijn bureau en ik ben er voor de zoveelste keer in aan ’t bladeren. Voorzichtig, vanwege de broosheid ervan. Want dit boekje heeft geleefd en wij weten wat het heeft meegemaakt. Hoe mooi wil je het hebben? Ik stel me die te werk gestelde jongens voor, uit het Nederland van midden vorige eeuw, dat ik nog wel ken uit de zwartwitfoto’s van mijn eigen ouders. Die twee jongens dus, ergens in Tsjechië, bladerend in die Baedeker’s, met hun vingers over de pagina’s, de kaartjes, de mogelijke routes, puzzelend hoe zij naar huis kunnen komen, naar vader en moeder.

