Gemeenteraad nog te vaak mannenbolwerk

OpinieHet aantal vrouwelijk raadsleden is gedaald: bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2018 was 34 procent van de raadsleden vrouw, nu 31. Dat moet anders, stellen Devika Partiman en Floortje Fontein.

De daling van het aantal vrouwen in de gemeenteraad is geen verrassing, uit onderzoek van Atria blijkt dat vrouwen structureel korter raadslid zijn dan mannen en minder vaak doorgroeien naar bestuursfuncties zoals wethouder of burgemeester.

Quote Ook de kiezer kan helpen, door bij de verkiezin­gen van 16 maart op een vrouw te stemmen Vrouwen verlaten de raad bovendien vaker na één periode. Het is reden voor ernstige zorgen over de politieke cultuur. Met name jonge vrouwen en politici van kleur krijgen in hun werk te maken met discriminatie, online haat en een werkomgeving die niet op hun behoeften is ingesteld. Een recente enquête onder Eindhovense raadsleden gaf een inkijkje in de machocultuur die heerst in deze gemeenteraad. Vrouwelijke raadsleden voelen zich minder serieus genomen en zijn bang om bestempeld te worden als 'zeur, heks of zeikwijf' als ze discriminerende behandelingen aankaarten. Bovendien zijn de vergadertijden ingericht voor raadsleden zonder zorgtaken.

Vrouwen in Nederland nemen nog altijd een meerderheid van de onbetaalde zorgtaken op zich. Dat is lastig te combineren met de werktijden van het raadswerk. Het beeld uit Eindhoven is niet uniek; dezelfde signalen zien we terug in gemeenten door het land. Het is een kip-of-ei-probleem: de negatieve politieke cultuur die vrouwen tegenhoudt om raadslid te worden, is tegelijkertijd het resultaat van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormende posities.

Wanneer vrouwen structureel in de minderheid zijn in de raad, is het lastig om dit probleem aan te pakken. Ook mannen die zich niet thuis voelen in de huidige politieke cultuur, zouden baat hebben bij het doorbreken van stereotypen en een meer inclusieve werkwijze. Dus wat te doen?

Een directe verbetering is de vergadertijden aanpassen om de raadsleden met zorgtaken meer bij het raadswerk te betrekken, bijvoorbeeld door overdag te vergaderen en eindtijden af te spreken. Partijen moeten daarnaast serieus werk maken van het verbeteren van de cultuur in de raad en vrouwen en minderheidsgroepen actief betrekken bij dit proces.

Ook de kiezer kan helpen, door bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart op vrouwen te stemmen. Dat is hard nodig: er staan ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen op de lijsten, bleek uit onderzoek van Open State Foundation en Stem op een Vrouw. Wij adviseren om te stemmen op vrouwen die lager op de lijst staan. Juist vrouwen die het zonder die voorkeurstemmen net niet zouden redden, kunnen met onze hulp toch de raad in. Dat slim stemmen werkt, zagen we bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toen er middels voorkeurstemmen alleen al in de zeventig grootste gemeenten zeventig extra vrouwen verkozen werden. Uiteindelijk is het echter de harde realiteit dat diversiteit niet automatisch leidt tot een inclusieve cultuur. Politieke partijen, wacht niet af tot de nieuw verkozen vrouwen weer tegen dezelfde drempels aanlopen. Maar ga aan de slag voor een betere werkcultuur.

Devik Partiman is oprichter van de stichting Stem op een Vrouw en Floortje Fontein is vrijwilliger.