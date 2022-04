Groot ongeloof over Johans jeugdzondeverhaal. Maar óók een streepje licht

OPINIEJournalist Debby Gerritsen duikt in de actualiteit en schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Quote Het ou­we-jon­gens-krente­brood­ver­haal ging erin als ketellap­per Debby Gerritsen Ik heb nooit kunnen lachen om de racistische ‘grappen’ of seksistische opmerkingen van Johan Derksen en René van der Gijp. Maar goed. Wie ben ik? Een vrouw die kennelijk weinig snapt van de kleedkamerpraat aan tafel bij Vandaag Inside. En dus keek ik deze week met groot ongeloof naar de uitzendingen en reacties op Johans jeugdzondeverhaal. Maar zag tussen alle narigheid óók een streepje licht.



U kent het verhaal: Johan Derksen wilde Johnny de Mol, die dinsdag na een tweede beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag aankondigde te stoppen met zijn show Hlf8, een vaderlijk opkontje geven door een verhaal uit de oude doos op te dissen. Want, laten we wel wezen, zo zei hij: ,,Iedereen heeft wel eens een ‘jeugdzonde’ begaan.” En zo was er eens een jonge Johan Derksen. Een bewusteloze vrouw. Een kaars. En een vagina.

Blinde vlek

Het ouwe-jongens-krentenbroodverhaal ging erin als Ketellapper. Derksen had de lachers op z’n hand. Natuurlijk, hij was er niet trots op. Maar het verhaal stamde uit de jaren 70, en dat waren nou eenmaal andere tijden. ,,Toen was er héél veel toegestaan en lachte je iemand uit als iemand er aangifte van deed”, aldus Derksen. En daar legde hij de vinger op de zere plek. Of beter gezegd: de blinde vlek. Er was inderdaad veel meer toegestaan in die jaren. Voor witte heteromannen, welteverstaan. Want voor vrouwen, homoseksuelen, transgenders waren het onveilige jaren waarin aanrandingen en verkrachtingen vooral werden stilgezwegen en gebagatelliseerd. Zoals deze week ook aan tafel gebeurde.

Het was zelfs voor de kijker van Vandaag Inside een brug te ver. Twitter ontplofte en de talkshowtafels raakten niet uitgepraat. Met als gevolg dat de heren er donderdag lafhartig de brui aan gaven. Ze zaten verslagen aan tafel. Als slachtoffers. Want als het zó moet, dan hebben ze er geen zin meer in.

Johans ‘jeugdzonde’ en zijn reactie op de commotie die het oproept, legt wat mij betreft precies bloot waar het nu, anno 2022, over gaat. Allereerst voelde Johan zich vrij genoeg om op nationale televisie een verkrachting op te biechten. Hij verwacht geen tegenspraak, maar bijval. Maar een verkrachting is een verkrachting. Ook in de jaren 70. Ten tweede leven we inmiddels in andere tijden. Tijden waarin machtsverhoudingen aan het verschuiven zijn. Waarin vrouwen meer durven en kunnen, en mannen iets minder ruimte hebben. En dat is een fijne ontwikkeling. Dat kunnen we ‘woke’ noemen, maar ik noem dat vooruitgang op weg naar gelijkwaardigheid. En ik zou zeggen: wen er maar aan.

