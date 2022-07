‘Hanneke Groenteman noemde mij een nobele wilde’

podcast Podcast Mariëtte Hamer (64): ‘Als iemand meisje tegen mij zegt, zeg ik jongetje terug’

In de podcast Zij zegt ontvangt AD-columnist Debby Gerritsen iedere week een bijzondere gast. Deze week schuift regeringscommissaris Mariëtte Hamer aan om te praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en hoe je het gesprek daarover doorbreekt. ,,Cultuur verandert alleen als we het er met elkaar over hebben.’’

