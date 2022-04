Helmplicht leidt echt niet tot meer veiligheid

De helmplicht houdt ook de lezers en schrijvers in het AD bezig. Het plan van Martin Damen, directeur van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en kabinetsadviseur, wordt zowel verdedigd als hard aangevallen. Als iedereen een helm draagt, zou dat maar liefst tachtig doden schelen, bleek uit het gemakzuchtige onderzoek van Damen.

Ton van Rietbergen is economisch geograaf aan de universiteit van Utrecht.

In AD Sportwereld haalt Thijs Zonneveld in een wederom briljante column (15-4) uit tegen zo veel simplisme. Als oud-wielrenner is hij zeker niet tegen de helm voor mensen met grootse ambities op de racefiets of veel te snel afgestelde e-bikes of speed pedelecs, maar een algehele helmplicht werkt contraproductief. Sowieso is het weer zo’n maatregel waarvan controle en handhaving bijna niet te doen zijn en daarom grote reden voor onvrede.

Snorfietsers En als we dan toch op de helmtour gaan, laten we dan eerst maar eens kijken hoe de alweer vertraagde invoering daarvan bij de snorfietsers uitpakt. Er liggen stapels onderzoek waaruit blijkt dat als je mensen daartoe verplicht ze weer uitwijken naar de auto. Dat is dus precies wat je niet wil. Zeker nu elk rapport van het IPCC laat zien dat de wereld er op klimaat-gebied slechter voorstaat dan gedacht en Arjen Lubach luch-tigjes aantoonde hoe slecht het met de conditie van onze jeugd gesteld is.

Openslaande autodeuren

Bovendien wijst Zonneveld er terecht op dat de meeste zware fietsongelukken juist worden veroorzaakt door openslaande autodeuren of vrachtwagens met de befaamde dode hoek. De opmars van de elektrische fiets en de elektrische auto, die beide geruisloos en met hoge snelheid naderen, hebben het verkeer zonder meer gevaarlijker gemaakt en de oplossing ligt dan ook voor de hand.

Fietsersbond Niet de fietser moet met helm-plicht worden opgezadeld, maar net als de Fietsersbond pleit ik ervoor om meer werk te maken van het verbeteren van met name de fietsinfrastructuur.

Nog steeds blijven de investeringen in fietsinfrastructuur ver achter bij die voor de auto. Niet meer dan 1 procent van alle publieke investeringen in infrastructuur gaan naar de fiets. En dat terwijl de fiets zeker binnen steden enorme voordelen heeft. Zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Decisio dat als we de auto’s binnen steden een minder prominente rol zouden geven de gemiddelde snelheid van het vervoer binnen de stad zelfs omhooggaat.

Kinderen Bovendien zou dit de trend dat ouders hun kinderen niet meer durven te laten fietsen omdat ze het te gevaarlijk vinden, kunnen stoppen.

Nederland lag jarenlang mijlenver voor op het gebied van fietsinfrastructuur, maar terwijl het buitenland stevig investeert, kiest Nederland voor lapmiddelen als een helm. Stop nu gewoon met die flauwekul om rijksweg 27 voor 1,2 miljard euro te verbreden en gebruik dit voor fietsinfrastructuur. Goed voor het klimaat en onze jeugd.

