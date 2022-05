Help geadopteerden met herstellen van identiteit

Vorig jaar concludeerde een vernietigend rapport van commissie-Joustra dat het interlandelijke adoptiesysteem zich kenmerkt door structurele misstanden, die nog steeds voorkomen. Het gaat om kinderroof, kinderhandel en identiteitsvervalsing. Misstanden met onherstelbare gevolgen voor geadopteerden en ouders, waar de overheid van wist en bij betrokken was.

Als belangenorganisaties worden wij dagelijks geconfronteerd met de gevolgen. Vervalste dossiers, niet te traceren familie. Er achter komen gekocht of gestolen te zijn. Denken als zusjes te zijn geadopteerd, maar dna-onderzoek wijst uit dat je geen familie bent. Het lukt veel geadopteerden om een gelukkig leven te leiden. Vaak aangehaald als bewijs dat interlandelijke adoptie succesvol is. Die redenering gaat voorbij aan het corrupte adoptiesysteem dat ons hier bracht. Een ‘vraaggestuurd’ systeem, gedreven door perverse financiële prikkels. Dat al decennialang bijdraagt aan druk en dwang, waardoor families onnodig gescheiden worden. Ook wanneer adoptie ‘volgens de regels’ verloopt, is het leven voor geadopteerden vaak een uitdaging.

De oorspronkelijke identiteit is onomkeerbaar uitgewist. Dezelfde overheid die betrokken was bij misstanden, laat nu na geadopteerden te steunen in het herstellen van identiteit. Zo is 36 miljoen uitgetrokken voor een expertisecentrum. Niets van dit bedrag mag worden besteed aan zoektochten of dna-onderzoek, terwijl het geadopteerden juist om deze dingen gaat. Hiervoor dragen wij de kosten nu zelf. De overheid werkt geadopteerden die zoeken naar afstammingsgegevens actief tegen. WOB-verzoeken worden afgewezen, de staat wijst alle aansprakelijkstellingen, zoals die van Dilani Butink, Bibi Hasenaar en Patrick Noordoven, van de hand. Win je, zoals Patrick, dan gaat de staat met onuitputtelijke tijd en publieke middelen in hoger beroep.

Als geadopteerde maak je geen schijn van kans. De overheid heeft interlandelijke adopties onlangs hervat. Dat nieuwe misstanden hierbij niet zijn uitgesloten - Nederland heeft geen bevoegdheden om adoptieprocedures in herkomstlanden te controleren - neemt minister Weerwind voor lief. Onbegrijpelijk. Wat stellen eerdere excuses voor, als bewust een nieuwe generatie slachtoffers van misstanden wordt gecreëerd? Wij voelen ons betrokken bij alle kwetsbare kinderen. Wij waren zelf ooit deze kinderen. Daarom verwelkomen we de oproep van kinderrechtenorganisaties als Defence for Children, CoMensha en ICDI tot definitieve stopzetting van interlandelijke adopties.

Opvang in eigen land, waarbij het recht op identiteit en opgroeien (dicht)bij familie beter gewaarborgd is, moet gestimuleerd worden. Interlandelijke adoptie ondermijnt dit. Investeren in jeugdbescherming in herkomstlanden zou meer kinderen helpen dan de enkele tientallen die Nederland nu jaarlijks adopteert. Werk geadopteerden niet tegen, help hen hun identiteit te herstellen.

Stop met het herhalen van fouten uit het verleden. Ieder kind dat lijdt onder de gevolgen van interlandelijke adoptie is er één te veel

MilkboXProject (India); DNA India Adoptees; Brazil Baby Affair; Chilean Adoptees Worldwide; Mijn Roots (Indonesië); Blen-DNA (Ethiopïe; Paln Kiskeya (Haïti); Shapla Comunity (Bangladesh); Plan Angel (Colombia) en IBU-Indonesia.

