Het hele jaar in top 2000-sferen met een eigen playlist

We reden ergens op de Veluwe, over een heerlijke snelweg dwars door de dennenbossen heen. Het was al schemerdonker buiten, opa en oma waren bezocht, de kinderen hingen moe maar vrolijk in hun stoeltjes, het vroor en je kon bijna voelen dat het binnenkort ergens echt ging sneeuwen. Straks zouden de strooiwagens van Rijkswaterstaat alvast wat pekel strooien tegen de nachtvorst. De winter, de winter, hij was eindelijk gearriveerd. En om dat gevoel compleet te maken kwam uit de autoradio een serie liedjes voorbij uit de een of andere top-zoveel.

De ultieme lijst is natuurlijk de top-2000, alles wat je maar horen wilt tot eindelijk op oudjaarsavond Bohemian Rhapsody klinkt. Maar die begint pas te spelen op kerst en dat was het nog niet. Gelukkig heeft inmiddels elk zichzelf respecterend radiostation rond deze dagen een eigen lijst. Ik denk ook wel eens: waarom maak ik niet een Spotify-playlist van m’n eigen 2000 favoriete liedjes, zodat ik het hele jaar in top 2000-sferen ben. Maar je weet dat je er toch nooit dat gevoel in krijgt dat uit de radio komt, wanneer je over de Veluwe rijdt, de lampjes van passerende auto’s, de kou buiten, de kinderstemmetjes op de achterbank en het geluid van je eigen meezingen natuurlijk.

Nou is dat misschien een gemengd genoegen. Want ik ben een miserabele meezinger. Ken gewoon geen teksten. Is me mijn hele leven niet gelukt. Mijn vrouw wel, die is een kei in liedjes op de radio, vooral in die van de nineties. Maar goed. Ik na-na-na dus heel veel en zet steevast veel te vroeg het nu-lekker-meeschreeuwen-refrein in.

Maar dat je dan dus Hey Jude van de Beatles hoort langskomen en aan de kleuters achterin mag vertellen dat dat ooit de beroemdste band van de wereld was. Dat mijn vrouw nog even aan de geïnteresseerde kinderhoofdjes uitlegt wat het thema van het liedje is, dat ik drie keer te vroeg het meeschreeuw-refrein inzet en dat we dan uiteindelijk met z’n vieren wel zingschreeuwend de finale halen. Man, man. En dat alles in het besef dat in misschien wel de helft van de auto’s dezelfde muziek op staat, op stations, in de huizen van eenzamen en zieken, in een eetkamer waar twee mensen net ruzie hebben gehad en elkaar nog een beetje betraand zitten aan te kijken, in tienerkamers en in ziekenhuizen. Heerlijk, wat een troostende gedachte in deze tijden.