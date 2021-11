Het is de laatste dag en dit is de laatste column: ‘t Is klaar

We fietsen naar school, de kleintjes en ik. Zingen iets van Kinderen voor Kinderen, dat blijft het goed doen. Daarna worstelen we even met spreekwoorden, want alles komt langs op zo’n tochtje. Snijdt iemand je af; rijdt-ie je dan voor de sokken, van de sokken? Of de voeten? ‘Het is de sokken erin hebben’, zeg ik. ‘En je rijdt me voor de voeten?’ probeert de oudste. Hmm. Uit haar tas steekt de topografiemap, die terug moet naar school. Bracht ons aan het ontbijt nog even op ‘plaatsen in Groningen’, waar we er tot onze schande verbazend weinig van wisten. Haren, Harlingen? ‘Winschoten’, knalde ik eruit. Maar dat komt omdat ik daar voor het eerst van mijn leven een sollicitatiegesprek voerde, 1980 schat ik. Leerling-journalist bij de Winschoter Courant wilde ik worden, het laatste linkse krantenbolwerk in Nederland. Ik werd het niet. Van het gesprek herinner ik me niks, wel van het boemeltje van Groningen naar Winschoten, door het door Ede Staal bezongen Hoogeland. Ik zie nog de boer op zijn akker, die toen-ie de trein opmerkte, naar ons zwaaide. ‘Zwaaide je terug?’ vroeg mijn vrouw. Ik weet het niet meer. Ik was vast zenuwachtig voor die sollicitatie. Net als voor de afscheidsborrel van vanmiddag met mijn collega’s. ‘t Is de laatste dag en dit is de laatste column. ‘t Is klaar.