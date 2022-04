Het is zeer de vraag of er genoeg bewijs is tegen Ali B, Marco B en het andere B-garnituur

Tot mijn spijt maakte ik vorige week een vette fout in mijn column, welke snel werd opgemerkt door een trouwe fan. Ik schreef: ‘In de media werd een parallel getrokken tussen de zaak Johnny de Mol en het kamp Ali-B en Marco Borsato. Er heerste verontwaardiging waarom deze heren gecanceld in de beklaagdenbank zitten en ‘het zoontje van’ nog door kan op tv. De uitleg is simpel. Tegen Johnny loopt geen strafzaak. Tegen de andere heren wél.’ Oei. Daar zat ik lelijk mis. Er liggen inderdaad meerdere aangiften tegen de heren van The Voice of Holland. Maar van een strafzaak is nog geen helemaal geen sprake.

Maar, wacht even. Het is toch al drie maanden geleden dat we naar de ontluisterende Boos-uitzending keken? Klopt. En die beelden kunnen voor de politie geen verrassing zijn geweest. Maar ze zijn nog bezig met onderzoeken of de aanklachten sterk genoeg zijn voor een strafzaak. Dit doen ze grondig en zorgvuldig, en dat kan lang duren. Misschien wel té lang. Want als zelfs Ali B het OM vraagt om haast te maken met het onderzoek, dan gaat er iets mis. Vooral met de beeldvorming.

Quote Ik overwoog zelfs om tóch nog aangifte zou doen van verkrach­ting, ook al werd mij dit destijds afgeraden door de politie. Omdat het zijn woord tegen de mijne is

De stilte rondom de zaak geeft een slecht signaal af naar alle slachtoffers van seksueel geweld die toch al geen hoge pet op hebben van het aangiftebeleid in Nederland. Ik ken het klappen van de zweep. Maar dankzij de collectieve verontwaardiging en aandacht rondom The Voice of Holland-zaak voelde ik steun en erkenning. Ik overwoog zelfs om tóch nog aangifte zou doen van verkrachting, ook al werd mij dit destijds afgeraden door de politie. Omdat het zijn woord tegen de mijne is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ik ben helaas niet de enige. Slachtoffers van seksueel geweld worden vaker weggestuurd, omdat de zedenpolitie te druk is of omdat er te weinig bewijs is om de zaak rond te krijgen. Dit komt omdat de bewijslast van seksueel geweld in Nederland bij het slachtoffer ligt, en niet bij de dader. Als slachtoffer van verkrachting of aanranding moet je kunnen aantonen dat er geweld is gebruikt, wat bij de meeste gevallen (bijna 70 procent) niet lukt omdat het slachtoffer bevriest. Met dat gegeven in het achterhoofd, is het zeer de vraag of er genoeg bewijs is tegen Ali B, Marco B en het andere B-garnituur.

Ondertussen worden de slachtoffers van het The Voice-schandaal een andere worst voorgehouden: een onderzoek naar de misstanden, uitgevoerd door een partij dat door producent ITV zelf is ingehuurd. Bent u ook zo benieuwd naar de bevindingen? Precies. Dat is advocaat Sébas Diekstra, die namens de slachtoffers praat, ook tegen het zere been. Hij heeft de nieuwe regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariëtte Hamer, met klem gevraagd naar een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek. En zo zijn we drie maanden verder en feitelijk niet veel opgeschoten. Daar zakt - sorry voor de ongelukkige uitdrukking - mijn broek wel een beetje van af.

Abonneer je op de podcast Zij Zegt Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Elke week ook via Spotify en iTunes te beluisteren.

Eens/oneens? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.