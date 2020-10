Het laatste legale kopje koffie op de chagrijnigste dag van het jaar

Gisteren was misschien wel de chagrijnigste dag van het jaar. Zo'n dag als na een verloren WK-finale. Zo'n dag dat niks leuk is om aan te pakken of naar uit te kijken. Dat je met je hoofd onder de dekens wilt blijven liggen. Ontkennen dat de vorige avond gebeurd is, de avond van de nieuwe lockdown. Het chagrijn hing als een mistdeken over het land. Het vertaalde zich in typisch ochtendlijk ongemak.

Ik zag onderweg naar de school van de kinderen wel drie bijna-botsingen, mensen met kettingen van de fiets, lekke banden. We waren nog kortaffer op het schoolplein. Het chagrijn drupte de kantoren binnen, de winkels, je hoorde de biervaten knallen op de grond bij de cafés die voor de laatste maal bevoorraad werden. Donkere gezichten, somberheid. Ook in de huizen natuurlijk.

Ik heb een tijdje gezocht naar de juiste woorden om te beschrijven hoe wij hier dinsdagavond naar de persconferentie van Rutte en De Jonge toe leefden. Met angst en beven was het niet. Meer met frisse tegenzin. We kenden de boodschap al, daarvoor was er genoeg gelekt. We wisten zo langzamerhand ook wel hoe die persconferenties zelf gaan. Dus echte spanning was er ook niet. We stonden in de wedstrijd al met 0-5 achter. Er zouden nog zeker een paar doelpunten in gaan, we waren benieuwd of het spectaculaire zouden worden. Een omhaal van Rutte, een penalty van De Jonge? Of ging alles toch nog ten goede keren? Natuurlijk niet.

Ik was maar boven op de computer gaan kijken. De eerste persconferenties waren nog een familieding, met de kleintjes. De 8-jarige voelde zich prettig serieus genomen. Inmiddels kan ze er niet zo goed meer tegen, wordt ze verdrietig als ze die twee mannen weer achter de microfoons ziet staan. Terwijl Rutte en De Jonge nog bezig waren belde mijn studerende dochter al. Ze was geëmotioneerd. 'Papa!' Het moest een bijzonder jaar worden, bestuurswerk. Hard werken, maar met acht andere jonge gasten. Een team, in een hok. Gaan! Nu zaten ze nog maanden achter computers op hun kamers naar elkaar te staren. Zo'n heel jaar dat je tussen je vingers ziet wegvliegen. Praten hielp een beetje. Het is ongeveer het enige wat helpt. Praten. Dat moeten we maar blijven doen. In de middag ging ik met mijn vrouw nog het laatste legale kopje koffie drinken bij ons favoriete tentje. Ze waren de voorraden aan het opmaken. We aten hun laatste taart op.