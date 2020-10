Het laatste restje geloofwaardigheid dat Krol en Otten hadden, verdween na deze nieuwe ruzie voorgoed

In dit land hebben we twee zekerheden in het leven: als er herfstblaadjes op het spoor liggen, rijden veel treinen met vertraging én Henk Krol maakt om de zoveel tijd met iemand ruzie. Dus heel verrassend was het niet toen mijn vriendin me afgelopen weekend met nauwelijks verholen leedvermaak vertelde dat er wéér politieke hommeles was bij man die zichzelf heeft benoemd tot boegbeeld van onze ouderen.