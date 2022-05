Het publiek lijkt niet te kunnen verkroppen dat Johnny Depp zulke vreselijke dingen zou hebben gedaan

Het is een auto-ongeluk waar je steeds naar blijft kijken: de rechtszaak tussen Hollywood acteurs Johnny Depp en Amber Heard. De ex-geliefden die elkaar ooit konden opvreten van verlangen, bijten nu elkaars kop eraf in de rechtbank. Ze beschuldigen elkaar van de meest afschuwelijke mishandelingen tijdens hun stormachtige huwelijk - Johnny penetreerde Amber met een kapotte drankfles, Amber liet een drol achter in hun echtelijke sponde, Johnny verloor zijn vingertopje tijdens een handgemeen.

Amber publiceerde een stuk in The Washington post over de gewelddadige relatie met Johnny, die haar vervolgens aanklaagde wegens smaad. Waarna zij hem weer aanklaagde. Volgt u het nog? De misselijkmakende rechtszaak, met alle gruwelijkheden tot in detail incluis, is al weken integraal te volgen op verschillende YouTubekanalen. De zaak Johnny vs. Amber doet mij denken aan de beroemde OJ Simpson-zaak uit de jaren 90. Ook die zaak werd uitgevochten onder toeziend oog van het volk. En ook toen was er meer aan de hand dan enkel de vraag ‘who did it?’ Waar bij de OJ Simpson-zaak diepgeworteld racisme een rol speelde in de veroordeling, wordt Johnny vs. Amber beïnvloed door onversneden vrouwenhaat.

Quote Het publiek lijkt het niet te kunnen verkroppen dat hij zulke vreselijke dingen zou hebben gedaan. Amber liegt

In de zaak waarin het publiek obsessief bezig is met het ontleden van ieder ranzig detail om een kant te kunnen kiezen, zien we een eeuwenoude dynamiek de kop op steken. Want hoewel beide partijen dader en slachtoffer zijn van huiselijk geweld, wordt vooral Amber op het schavot gehesen door media en publiek. Haar verhaal wordt in twijfel getrokken. Zij is de aanstichter van het kwaad. Haar wordt bipolair en leugenachtig gedrag aangewreven. Ze zou uit zijn op zijn geld. En ze voert aanstellerige toneelstukjes op in de rechtszaal om de media te bespelen - het vaatje waar beide acteurs graag uit tappen. Terwijl Amber snoeihard wordt veroordeeld op haar gedrag en uiterlijk - ze wordt belachelijk gemaakt om haar zelfingenomen gezicht en monsterlijke uiterlijk - kan good old Johnny met zijn doorleefde piratenlook gewoon op sympathie rekenen. Het publiek lijkt het niet te kunnen verkroppen dat hij zulke vreselijke dingen zou hebben gedaan. Amber liegt. Ze wil alleen maar: (*doorhalen wat niet van toepassing is) aandacht/geld/beide.

Vrouwen die durven op te komen voor zichzelf, en dit niet in volle nederigheid doen, worden al sinds mensenheugenis geframed als hysterisch, bipolair of labiel. Door zowel mannen als vrouwen. Het is een makkelijk verdedigingsmechanisme om iemand de mond te snoeren. En vaak met succes, want met dergelijke reacties denken vrouwen voortaan wel twee, drie, vier keer na of ze aangifte willen doen van misbruik. Daarvoor hoeven we niet naar Hollywood, maar gewoon naar studio 24 in Hilversum waar nog steeds slachtoffers van misbruik door leden van The Voice of Holland zich niet durven te melden uit angst voor negatieve reacties.

