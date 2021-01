Zo, we gaan nog dieper de lockdown in. Schrikken is het niet, het was een logge vrachtwagen die je van heel ver zag komen. Maar een beetje benauwd krijg ik het er wel van, want ik zou er niet graag door overreden worden. Niemand zit er op te wachten, maar laten we niet moeilijk doen over de avondwandelingen en de trainingsloopjes die we nu niet kunnen, of eerder moeten doen. Het is wat het is. Alles dient een hoger doel.

Maar het wordt wel tijd dat we elkaar een beetje gaan helpen, vind ik. Want hoe komen we deze weken zonder kleerscheuren door? Met onze kinderen verandert er in principe niet zo veel, die brengen we gewoonlijk tegen achten naar bed. Dan slapen ze nog niet, maar alla. De straat gingen ze toch al niet op. Maar je zult tiener of student zijn, je zult tieners of studenten in huis hebben; je zult in een slecht huwelijk zitten (of een affaire; pff, die moet u even opschorten vrees ik, dat wordt echt niks.)

Wat te doen? Bij het begin van de eerste lockdown kochten wij een sjoelbak, dat was een week een daverend succes, maar ik zou niet eens meer weten waar-ie nu staat. Te bewerkelijk om steeds op een overvolle tafel te leggen. Maar Monopoly kwam juist gisteren weer tevoorschijn. Dat wordt een blijvertje. Rummikub: blijft. Qwixx verscheen, een dobbelspelletje met kleurencodes, dat mij in het begin te ingewikkeld leek, maar het heeft inmiddels de sukkeltest doorstaan. Mijn vrouw heeft hardloopschoenen gekocht en gebruikt ze. Rustig beginnen, mensen. Je hoeft niet meteen de marathon te lopen. Ikzelf heb net op Marktplaats zeven detectives van Fred Vargas aangeschaft, die naar ik begrijp een beetje de hedendaagse Maigret is. Ik laat me verrassen. Netflix hebben we met zijn allen bijna uit, begrijp ik her en der. Voor televisietips moet u maar naar mijn collega Angela.

Maar ik ben dus wel heel erg benieuwd naar uw tips om de komende weken draaglijk te houden. Met welk spel houdt u de kinderen, groot en klein, een tijdje zoet. Wat werkt voor uzelf? Hebt u nieuwe hobbies ontwikkeld, die u ons aanraadt? Is scrabble terug? Breien? Of gamet u zich helemaal gek? Vertel: met welke successen (en minder positieve ervaringen) uit lockdown I en II gaat u de de avondklok te lijf.