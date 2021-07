Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 485. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Ik was voor de vierde keer dit jaar in de supermarkt. Dat ik het kan tellen zegt al genoeg. Een jaar lang hebben we alle boodschappen laten komen, maar sinds enige tijd ga ik weer af en toe wat bijkopen. Soms gaat de appelstroop nu eenmaal onverwacht vroeg op of is er urgente behoefte aan ijsjes. Enfin, ik weet nog de eerste keer dat ik na de lockdown terugkeerde. Een beetje angstig was ik. Bij de winkel zelf waren ze dat ook nog. Je mocht je karretje nog afspuiten met desinfectant, nadrogen met papier.

De tweede keer ging het al normaler. Halverwege, bij het broodbeleg, deed ik mijn mondkapje af, want ik was bijna de enige in de winkel die ’m nog droeg. De desinfectant en het papier bij de ingang waren overigens ook al verdwenen. In deel drie van deze supermarktsaga begon ik me relaxed te voelen. Hè, het werd weer ouderwets. Back to normal. Maar gisteren dus, verdikke, gistermorgen deed ik als vanzelf het mondkapje weer op. Deltavariant, deltavariant, dreunde het zachtjes door mijn hoofd. Die elastiekjes weer achter m’n oren, de lap voor mijn mond, het voelde als een nederlaag, en dat was het natuurlijk ook.

Het zal ons toch niet gebeuren dat de vierde golf al vóór de vakantie toeslaat? Binnensmonds, binnensmonds hoor, ben ik nu even hard aan het vloeken. Mijn grote zoon, twee weken geleden met Janssen-vaccin geprikt, meldde vorige week al in onze familie-app dat er op zijn studentenflat corona was geconstateerd. Direct in quarantaine (echt, er zijn heel veel consciëntieuze jongeren in dit land), test gedaan. Uitslag was gelukkig goed, maar we weten inmiddels dat zijn flat geen uitzondering is. Overal in het land duikt de deltavariant op. En daarmee komt het gevoel van onveiligheid weer terug.

Het heeft weinig zin om schuldigen te gaan zoeken. Daarvoor is de situatie te complex. Die jongeren gingen weer feesten toen De Jonge had gezegd dat het mocht. De meesten van hen hebben zich aan alle voorwaarden gehouden. Moeten zij boeten voor de paar onverlaten die QR-codes vervalsten? Ik vind het sneu voor ons allemaal en heb medelijden met al die jongeren, die weer even mochten ruiken aan de vrijheid: Mallorca, Griekenland, een strandje in Italië. Met een beetje pech wordt het toch weer het plaatselijke buitenzwembad.