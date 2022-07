Het zijn geen mislukkingen, maar mooie herinneringen die ik meeneem in een nieuwe relatie

Systeem jeugdbe­scher­ming moet dringend op de schop

Dat er bij jeugdbescherming het nodige misgaat, weten we al een tijd. Maar dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 45 dossiers onderzocht van uithuisplaatsingen en dat er geen enkele volledig op orde was, is reden om snel in te grijpen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

28 juni