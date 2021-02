Het zijn geen wappies, gewoon mensen die terug willen naar zoals het leven vroeger was

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 322. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Je hebt van die dagen. Slecht geslapen, gesneden bij het scheren en toen sloeg de computer door. Na een virtuele rookwolk werd mijn hele beeldscherm blauw en verschenen in ouderwets typoscript woorden als ‘shut down’ en ‘uncorrectable hardware error’. Tijd voor de helpdesk. ‘Ah’, zei de man, ‘the blue screen of death.’ Dat komt wel even aan op zo’n ochtend, want wat me al enkele nachten wakker houdt, zijn de gelijktijdige roep om versoepeling van de lockdown en de opkomst van nieuwe coronavarianten en de onvermijdelijke derde golf.

Enfin, opnieuw opstarten, zei de helpdeskman. Als het vaker gebeurt echte hulp zoeken. De dag weer in, waar de tegenstrijdige berichten bleven opduiken. Derde golf, versoepeling, derde golf etc. ’s Avonds werd duidelijk dat we inderdaad ondanks alles op een versoepeling afstevenen. U leest alle waaroms in de pagina’s hieromheen.

Ik probeerde op te schrijven hoe dat voelt. Met schroom, want opinie hoort hier niet, de gebeurtenissen moeten voor zichzelf spreken. Dat werd dit: ‘Ik begrijp het wel. De mensen die er klaar mee zijn. Het zijn geen wappies, geen virusontkenners, gewoon mensen die terug willen naar zoals het leven vroeger was. Die de schade aan de economie, de gezondheidszorg, het persoonlijk leven en de opvoeding van onze kinderen niet meer af te wegen vinden tegen de strenge maatregelen. Ik begrijp en herken het. Ik ben ook klaar met thuis zitten, de kleintjes moeten weer naar school, de groten naar college. Kankerpatiënten moeten geholpen, winkeliers weer hun nering kunnen drijven.

Maar als je mij persoonlijk vraagt, moet ik zeggen dat ik er ook een beetje droevig, angstig en ook wel recalcitrant van wordt. Het voelt alsof dat hele jaar van thuiszitten en oppassen om niet is geweest, omdat we, terwijl een derde golf eraan komt, toch onvoorzichtiger gaan worden dan tijdens de minder gevaarlijker eerste golf.’ Nou ja, ik kwam er niet helemaal uit. Ik had nog ander werk af te maken en na een lange dag sloot ik tegen elven de computer af. Naar bed, maar starend in het donker kon ik de slaap niet pakken. Om twee uur bleek ik toch ingedut en schrok wakker van de kleinste, die een nachtmerrie had. Ze huilde. Ik troostte haar. ‘Het is maar een slechte droom, schat. Het komt allemaal goed.’ Ze viel weer in slaap, maar ik niet meer. Ik twijfelde aan mijn eigen woorden.