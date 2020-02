Het zijn rare weken in mijn hoofd, een geheim project dat mijn gedachten beheerst

Ik overhandig het pasje weer aan de beveiliger achter de receptie, duw mezelf door de draaideur en neem een flinke teug frisse buitenlucht. Zo, dat ging goed.



Ik wacht nog even 30 meter en zet dan mijn telefoon weer aan. Nieuwe Liefde bellen. ,,Het was echt een heel leuk gesprek’’, verzucht ik. Ik voel mijn schouders ontspannen. Diepzenuwachtig was ik niet, maar het eerste live-contact met misschien wel mijn nieuwe werkgever hield me wel al weken bezig. Van de wat-moet-ik-aan-stress (rood truitje onder een zwart pak) tot oefenzinnen over ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik’.