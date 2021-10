Historisch momentje: een handtekening onder veertig jaar hard werken

De dag dat ik mijn ontslagbrief ondertekende was grijs en bewolkt. Ik fietste door de stad en voelde een lichte opwinding. Ik passeerde een failliet café-restaurant waar schuldeisers met de inboedel naar buiten liepen. Ergens had dat met mijn situatie te maken, realiseerde ik me, maar ik kon niet helder formuleren waarom.

Ik wacht altijd al netjes bij alle stoplichten. maar vandaag helemaal. Je zult maar van de sokken worden gereden net voor je officieel met werken stopt. Alhoewel twee jaar ziektewet nog wel een betere regeling was dan die ik nu ging tekenen. Maar ja, dan zit je twee jaar met een been omhoog. Beter zo. Op de krant liep ik direct naar de hoek van de zaal waar de directieassistente zat, die mijn spullen al geprint en klaar voor ondertekening had liggen. Ze was al een half jaar in dienst, maar we hadden elkaar vanwege corona alleen nog maar via zoom gesproken. ‘Gek’, zei ze. ‘Ja’, antwoordde ik. ‘Vooral omdat dit meteen ook de laatste keer weer is.’

Ik ging aan tafel tegenover haar zitten (‘hier niet zitten’, stond er op de stoel). Ik tekende en zei: ‘Best een historisch momentje.’ ‘Zal ik een foto maken?’ vroeg ze. ‘Nee hoor.’

Het was zo gebeurd. Vier pagina’s met parafen en een handtekening. Ik had ze thuis voor de zekerheid nog eens doorgelezen. Geen verrassingen. Ik heb in mijn leven al een paar van dit soort formulieren getekend, ik heb tientallen mensen zo’n ontslag ingepraat. Toch was het natuurlijk wel een momentje. Ik gaf haar de papieren terug. ‘Dat was het dan,’ zei ik. Geen drama. Wel een handtekening onder veertig jaar hard werken.

Wat nu? Ik stond op, ik zag 10 meter verderop in een kantoortje mijn nieuwe baas zitten, die overigens ook mijn jarenlange goede collega was en met wie ik tot dit ontslag besloten had. Ze was in druk overleg met een andere collega, die ik zo snel niet thuis kon brengen. Ik liet ze. Ik groette de assistente, wandelde naar buiten. Drie minuten had alles geduurd.

Onderweg naar huis fietste ik langs een sigarenzaakje. Nu of nooit, dacht ik, parkeerde mijn fiets en kocht een staatslot. ‘Ik wil graag het eindnummer op de datum van vandaag’, zei ik. Een betere dag om het noodlot te tarten bestond niet. Ik liep weer naar buiten. Fiets weg.