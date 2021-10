Hoe bevalt uw pensioen? Ik hoor het graag

Het was een bijzonder en roerig weekje. Ik bracht mijn collega’s op de hoogte van mijn vertrek en een paar dagen later ook u. Als je ooit behoefte hebt aan een boost voor je zelfvertrouwen: vertellen dat je weggaat.

Natuurlijk mailen op zo’n moment weinig collega’s: ‘Fijn, opgeruimd staat netjes’. Maar die wetenschap prop je even achter een heggetje in je hoofd. Er waren warme reacties, grappige, korte mailtjes, lange mails, levensbeschouwingen naast dwingende ‘geniet ervans’. Een enkele waaruit ik proefde dat de schrijver me benijdde. ‘Goed zo. Geen geneuzel meer!’ Ik kon erom lachen.

Omdat het besluit zelf al een tijdje achter me lag, dacht ik dat ik er emotioneel wel klaar mee was. Bleek niet zo te zijn. Vooral toen een paar collega’s gingen bellen (ik had een ‘mail aan allen’ gestuurd). Als we dan gewoon even praatten en zo’n man of vrouw zei dat ik er was als het erom draaide; of dat ik misschien een ouwe lul was, maar wel een vakman, ja, dan was ik blij dat ik niet aan de beeldtelefoon zat.

Ik kreeg een mail van één u van met de oproep: ‘Neem goed afscheid van je werk en je collega’s! Ik ben in coronatijd met pensioen gegaan en dat was absoluut niet leuk. Na 47 jaar verliet ik een vrijwel leeg en stil gebouw. Ik moest de sleutels en toegangsbewijzen achterlaten op het bureau van mijn, uiteraard thuiswerkende, leidinggevende. Ik kon niet eens uit eten gaan met mijn gezin. Toen ik hem vroeg of ik dat nog eens mocht inhalen, luidde het antwoord: nee, weg is weg!’

Dit was een van vele mails en brieven. U was warm en hartelijk. Dank, dank. Velen van u hebben ervaring met deze levensperiode. Ik wil die graag horen. Schrijf, dan maken we daar over een paar weken een mooie productie van. Ik deel de schrijfopdracht op. U mag kiezen. Maar probeer per onderwerp vijftig woorden maximaal aan te houden. Dit zijn de categorieën: 1. De reden voor uw pensionering. 2. Zag u ertegen op of zag u er allang naar uit? 3. Het afscheid zelf. Deed het pijn, was het fijn? 4. De weken, maanden, jaren erna. Genieten of viel u in een gat? 5. Was het een (groot) financieel offer? En hoe gaat u daarmee om?