Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? ‘Ik zie hem, hij ziet mij. BOEM Liefde op het eerste gezicht!

Gabardine regenjas

Lang geleden liep ik op een ochtend vanuit mijn werk even het centrum in om een broodje te kopen. Er passeerde een man, een mooie man. Hij droeg een gabardine regenjas en liep gehaast, helemaal in gedachten. Ik kende hem, wist dat zijn vrouw jong gestorven was en hij raakte me, daar op de stoep, aan met zijn nonchalante jas. Ik was op slag verliefd, dacht vanaf dat moment alleen nog aan hem. De rest is geschiedenis. Deze maand zijn we 49 jaar getrouwd. -Willemien Hermans