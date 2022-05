‘Hoe kan zo’n leuke vrouw nou vrijgezel zijn, ben jij dan zo veeleisend?’

Waar mannen nog wegkomen met het beeld van de avontuurlijke vrijbuiter die zich niet laat temmen, worden vrouwen al gauw gezien als lastig (ze zal wel geen man kunnen vinden die bij haar wil blijven) of zielig (oh jee, zometeen is ze te laat!). Is het huisje-boompje-beestje-ideaal niet ‘gelukt’, dan komt onherroepelijk de vraag: waaróm dan niet? Ook zijn mensen vaak geneigd om dit ‘probleem’ - ongetwijfeld lief bedoeld - op te lossen door onverhoedse koppel-pogingen. En soms vallen de aanzoeken vanzelf op je digitale deurmat. Vorige week nog kreeg ik van een overgebleven Boer zoekt Vrouw- kandidaat een DM met de vraag waarom ik net als hij, wink-wink , nog vrijgezel ben. Ach ja, Boer zoekt Verder. Geef hem eens ongelijk.

Ik ben eerlijk gezegd erg gelukkig als vrijgezel en geniet ervan om solo dingen te ondernemen. Een relatie is welkom als het goed voelt, en niet omdat het moet. Ik ben niet angstvallig op zoek naar de liefde omdat ik bang ben om alleen te zijn. En dus stap ik volgende week alleen - sorry, Rob - het vliegtuig in om mezelf een paar dagen uit te laten in hartje Londen. Just me, myself and the rest of London. Als ik daar überhaupt aankom natuurlijk, want vooralsnog zijn de problemen op Schiphol nog lang niet opgelost en sta ik waarschijnlijk met duizenden medereizigers in de rij. Zie je wel, je bent nooit alleen.