ID-kaart op bouwplaats lost veel problemen op

Dat de noodzaak groot is, bleek wel uit de documentaire van Nieuwsuur over het SCP-rapport Staat van Eerlijk Werk van 7 oktober jl. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat‎sprake is van illegale arbeid. Dit blijkt ook uit de cijfers. In 2015 kwamen nog 1182 meldingen bij de Inspectie SZW binnen. In 2018 werden vermoedens van overtredingen al 1817 keer gemeld. De inspectie maakt zich net als de FNV grote zorgen over deze toename. Veel te vaak worden buitenlandse werknemers uitgebuit of werken ze in een schijnconstructie. ‎