Iedere keer diezelfde vraag: ‘Ben je al aan een nieuw boek begonnen?’

Een vriend met een hobby is best leuk. Die van mij is boekenverslaafd. We kunnen geen boekhandel voorbijlopen of hij wil even binnenkijken. De nieuwe aanwas monsteren. Niks mis mee, ik struin graag een beetje mee en houd zo nu en dan een aantrekkelijk ogend exemplaar omhoog. En dan zegt hij dingen als ‘ja, die is heel goed, maar ik wacht tot de paperback uitkomt’. Een liefhebberij heeft blijkbaar zo zijn eigen regels.