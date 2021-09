Ik bezit een dvd-doos met alle 69 afleveringen, soms doe je gewoon domme dingen

frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 552. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Soms ben je hipper dan je denkt. Mensen die al hip van zichzelf zijn hebben daar natuurlijk geen last van. Maar in mijn leeftijdscategorie is dat weleens een opsteker. Er komt een tijd bijvoorbeeld dat tweedjasjes weer in zijn. Dan sta ik ineens vooraan.

Nou weet je nooit wanneer zo’n moment komt. En zo werd ik vandaag overvallen door een verhaal op de BBC dat Columbo tijdens corona een opleving heeft. Kennelijk zenden ze ’m her en der weer uit. Columbo is een politieserie uit de jaren 70. Peter Falk speelt de hoofdrol. Als ik politieserie zeg, denkt u natuurlijk aan een whodunnit. Is ’t niet. In Columbo krijg je de moord in de eerste vijf minuten opgediend, met dader en al. Falk zet een morsige, sigaren rokende politie-inspecteur neer, die wijze lessen van zijn vrouw citeert, dommigheid voorwendt. Spanning: nul. Je hoeft enkel mee te leven met de vraag hoe hij de moordenaar ontmaskert. ‘There is always a motive’, hoor je hem dan zeggen. Staat-ie naast de moordenaar. Kijkt ’m aan, met dat ene niet-luie oog van ’m.

Volgens een BBC-‘duider’ is Columbo weer in trek omdat het ‘in ingewikkelde tijden als corona fijn is een simpele wereld binnen te stappen.’ Nou ja, ik was dus al fan toen de meeste kijkers van nu nog geboren moesten worden. (Het schijnt dat Twitter vol staat met Columbo-citaten). Ik bezit een dvd-doos met alle 69 afleveringen. Niet vragen hoe ik eraan kom. Soms doe je gewoon domme dingen. Die doos stond jaren achter in een kast te verstoffen. We hadden ook geen dvd-speler meer. Maar onlangs kon ik zo’n ding op de kop tikken en sindsdien heb ik wel weer een aantal lome corona-uren aan Columbo besteed.

Er is nu, lees ik op de BBC, zelfs sprake van een nieuwe serie Columbo. Dat moet, hè. Alles wat goed is moet opnieuw gemaakt. Zo zullen de tweedjasjes van de hipsters uiteindelijk ook wel weer niet lijken op die bij mij in de kast. Falk kan ’m niet meer spelen, die is in 2011 overleden. Van mij hoeft het niet. Maar ik heb dan ook die doos. Peter Falk, wat een acteur! Zijn beste rol overigens speelt hij in Der Himmel über Berlin. Als u Columbo te oubollig vindt, maar van Falk en/of Berlijn houdt, moet u die echt kijken. Meesterlijk!