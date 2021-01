Ik wilde u een boek aanraden, googelde er een beetje omheen en zag toen dat het ook de lockdownfavoriet van Camilla was. Wie? Camilla, de vrouw van Charles, de man die al vijftig jaar wacht op de troon van Engeland. We weten het allemaal, vooral sinds The Crown. Ik weet niet of ik die serie zonder de lockdown was gaan kijken. Maar ik had zo veel niet gedaan zonder corona. Wat grappig is, want zonder corona had ik ook heel veel dingen wel gedaan.

Maar goed, voor het eerst hadden mijn vrouw en ik het over het huwelijksleven van de Windsors. Een station in je relatie waarvan je ook niet denkt dat je het snel zult bereiken. En niet alleen bespraken we het huwelijksleven van Charles en Diana, we hadden er zelfs een meningsverschil over. Terugkijkend was ik weer de meest bekrompene in deze discussie. Voor mij was Camilla de heks, die Charles had afgepakt van Diana, de prinses van het volk. Maar waarom toch, vroeg mijn vrouw. Kijk nou, Camilla en Charles. Hun hele leven waren ze gek op elkaar, door omstandigheden en de dwang van de klasse waarin hij leeft en de ijzeren wil van zijn moeder heeft Charles daar niet aan toe willen en kunnen geven. En op het eind krijgen die twee elkaar toch. Dat is toch ook mooi? Echte liefde die zegeviert.

Zo leer je ook van Netflix, en je vrouw. Maar nu dat boek dat ik u wilde aanraden. Niet voor niets de lockdown-favoriet van de heks van Windsor. Want het is een majestueus boek. A gentleman in Moscow van Amor Towles. (In het Nederlands ‘Graaf in Moskou’). Ik denk niet dat er een lockdowner roman bestaat dan deze.

Hij gaat over een Russische aristocraat die vanaf 1922 jarenlang in een hotel in Moskou leeft. Als hij een voet buiten de deur zet wordt-ie geëxecuteerd, hebben de nieuwe machthebbers hem beloofd. Het is een luxehotel, dat wel. Maar de graaf moet zijn suite inleveren en komt terecht op een zolderkamer van het hotel. Maar hij blijft wie hij is, vat ik maar even in zes woorden vijfhonderd pagina’s samen. Ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom dit boek past bij ons leven, nu. Uiteindelijk beschrijft Towles de overwinning van de geest op de materie. Doe ermee wat u wilt, maar als u toch nog een paar uur zoet moet brengen deze maanden...