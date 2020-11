Ik ga echt wel wat mensen zien tussen kerst en oud en nieuw: kerstafette noem ik dat

Het is misschien geen populaire opinie: maar ik vind het geklaag dat ze ons de kerst afnemen lichtelijk overdreven. Ik hoor mensen die jarenlang tegen mij mopperden dat ze zo verschrikkelijk opzagen tegen kerst, die nu wel eindelijk eens thuis wilden zijn, gewoon met de eigen familie, stamppot op tafel, een film kijken, lekker vroeg naar bed. Die mensen dus, die hoor ik nu jammeren dat ze hun schoonouders zo gaan missen, het lange natafelen met oom Kees, de ouwe moppentapper. Kunnen we de boel een beetje rationaliseren? Kerst is gewoon een heerlijk lang weekend met dikke kranten en veel films. Buiten sneeuwt het misschien en woekert een pandemie. Weet u nog? We zitten in een pandemie en er is nog geen vaccin.

En als u zich met kerst en oud en nieuw echt even verveelt en de schoonouders zo mist, ga dan even applaudisseren voor het plaatselijke ziekenhuis. Daar liggen nog wel een paar schoonouders; en de dokters en verplegers die met de feestdagen moeten doorwerken kunnen uw steun ook wel gebruiken.

Ja ja, ik heb makkelijk praten. Ik ben toch al niet zo van de immens grote familiale gezelligheid. Thuis met de kinderen is precies groot genoeg. Dikke kranten, stamppot, wijn, een film. Ik heb trouwens leuke schoonouders, die ik wel even ga zien, ergens tussen kerst en oud en nieuw. Nog een paar andere mensen ook. Telkens op een andere dag. Kerstafette noem ik dat.

Ondertussen mogen wij hier eerst de sinterklaas nog door. Hadden we daar al over geklaagd? Niet doen, mensen. Maak er wat van! Of doe alles in juli: zomerklaaskerstennieuw. Hier verandert overigens weinig. Ik ga voor de tweede keer in mijn leven door de hele cyclus. Sinterklaasjournaal, wortels en tekeningen verzamelen voor in de schoen, zingen bij de schoorsteen, 's nachts die wortels weer terug in de koelkast, tekeningen in de geheime sinterklaasmap (hoe vaak is u trouwens overkomen dat je 's nachts wakker schiet en denkt: shit, de schoen! Bed uit, pakpapier zoeken. Weer naar boven, partner wakker schudden: 'Schat? waar is 't pakpapier.')

Enfin. 's Ochtends dat heel blije dank-u-sinterklaasje. 'Kijk dan papa!' En dan moet pakjesavond nog komen: 5 december hier, met de kleintjes en de groten, die we uit hun studentenkamers halen, want dat mag best. 6 december gaan we eens kijken wat sint bij opa en oma heeft achtergelaten. Klaastafette noem ik dat.

Wilt u reageren? frankpoorthuis@dpgmedia.nl