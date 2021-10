Ik moet u even waarschuwen. Ik ga nog een vergelijking maken tussen de seizoenen en het leven. Het is niet origineel, maar soms vraagt de situatie er om. Dat u het weet. En dan begin ik ook nog met de dichter T.S. Eliot aan te halen die april ‘de wreedste maand’ van het jaar noemde en daarmee veel misverstanden opriep over wat hij precies bedoelde. Zonder me in die discussies te mengen, vind ikzelf oktober een gruwelijke maand, maar tegelijk een van de mooiste. De zomer is definitief voorbij, De kou begint in je botten te trekken. Het leven verplaatst zich definitief naar binnen, waar je de verwarming moet aanzetten of zoals hier, in Duitsland, de houtkachel voortdurend moet bijstoken. Geen ramp inderdaad, maar het komt met ongemakken. Let je even niet op, is het vuur weer uit, trek je die kachel te snel open, kaboem: alle rook in je longen. En ’s nachts slaap ik hier met geitenwollen sokken aan; lekker warm, maar geen afrodisiacum, zal ik maar zeggen.